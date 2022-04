Rose Miriam celebra formatura das filhas com Gugu Liberato: "Papai deve estar muito feliz''

Rose Miriam celebra formatura das filhas, Marina e Sofia Liberato, fruto da sua união com Gugu Liberato

Redação Publicado em 11/04/2022, às 13h04

As filhas do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Marina (18) e Sofia Liberato (18), celebraram a formatura do Ensino Médio na Flórida, nos Estados Unidos, onde vivem.

As irmãs celebraram a noite e capricharam nos vestidos para a noite especial. Elas usaram peças longas, com muito brilho, como mostra o registro postado pela mãe, Rose Miriam (58).

Na foto, elas aparecem em uma passarela de madeira em um local glamoroso: "O papai coruja deve estar muito feliz. Ele esperava esse momento com alegria", escreveu a empresária na legenda do post,

Ainda no final de semana, 10, a família falou sobre o aniversário de Gugu Liberato. "Feliz aniversário papai lindo. Eu e as crianças somos eternamente gratos por todo o amor que recebemos de você! Amor de verdade e muito intenso", celebrou Rose Miriam.

Rose Miriam celebra formatura das filhas com Gugu Liberato: