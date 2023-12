Ronnie Von faz rara aparição com seus filhos e a esposa na TV

O apresentador Ronnie Von reúne seus três filhos e a esposa em programa especial de Natal na RedeTV que vai ao ar na segunda-feira, 25

O apresentador Ronnie Von fez uma rara aparição ao lado dos seus três filhos e da esposa em uma gravação de Natal para o seu programa, Manhã do Ronnie, na RedeTV!. O especial nataliano vai ao ar na segunda-feira, 25, e mostrará um encontro familiar dele.

O artista é pai da chef Alessandra Von, do cantor Leo Von e do empresário Ronaldo Von. Além disso, ele é casado com Kika Von. Ainda na gravação, o comunicador teve o carinho de sua nora Dani Duf, que é a esposa de Ronaldo.

O programa de Natal contará com um menu preparado pela chef Alessandra Von com peru, tender, ravioli de Emmental harmonizado com o frescor do limão siciliano na manteiga de sálvia.

A atração vai ao ar a partir das 9h.

Leo Von, Alessandra Von, Kika Von, Ronnie Von, Ronaldo Von e Dani Duf

Ronnie Von já falou sobre a vida ao lado da esposa

Em uma entrevista na Revista CARAS em 2012, Ronnie Von contou sobre a alegria de viver em sua mansão no Morumbi, em São Paulo, com a esposa, Kika. "Sou rato de biblioteca, adoro ler sossegado no meu canto. Kika e eu gostamos de ter a sala cheia de amigos, fazer almoços ao ar livre, sentar no jardim e ouvir o barulhinho da fonte”, conta. “Passo horas no pomar. Temos goiaba, lichia, amora, mirtilo, framboesa, pitanga, acerola, romã e figo. Quase não precisamos ir à feira”, gaba-se, entre risos, o astro.

Inclusive, ele contou sobre o que esperam do futuro juntos. “Estávamos na Disney e, em uma conversa boba, brincamos que um dia ficaríamos bem velhinhos, sentados em cadeiras de balanço, contando histórias um para o outro. A idade está chegando, a cadeira eu ainda não comprei, mas esta casa representa um conjunto de sonhos validados pelo nosso amor”, diz ele.