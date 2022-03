Romulo Estrela resgata cena descamisado em 'Bom Sucesso' e eleva a temperatura nas redes sociais

Relembrando papel em 'Bom Sucesso', Romulo Estrela impressiona fãs com corpão sarado em cena sem camisa

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 17h53

Nesta quinta-feira, 17, Romulo Estrela (38) arrancou suspiros dos internautas ao relembrar uma das cenas de Bom Sucesso.

Intérprete de Marcos, o ator apareceu saindo do mar, a là De Férias com o Ex, exibindo o corpo musculoso e todo molhado.

“Um tbt já que hoje tá quente pra c*rai. Marquinhos em Bom Sucesso”, escreveu o galã na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs ficaram babando. “Esquentou ainda mais”, confessou um. “Assim não aguento”, declarou outro. “Amava essa novela”, disse mais um.

Atualmente, o artista está promovendo a primeira animação que participou como dublador, o novo filme da DreamWorks, Os Caras Malvados.