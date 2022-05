Rodrigo Simas encerra contrato com a Globo: ''Isso não é um adeus, mas sim um até logo''

O ator Rodrigo Simas anunciou a sua saída da emissora para focar no seu autoconhecimento como artista

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 12h03

Nesta sexta-feira, 13, Rodrigo Simas (30) anunciou o encerramento do seu contrato com a Globo.

Através das redes sociais, o ator agradeceu pelos dez anos de emissora e comentou sobre o motivo da sua saída.

"Em 10 anos, foram 8 novelas, 2 dança dos famosos, saltibum, participações, muito aprendizado, erros, broncas, amizades, família, fãs, torcidas, carinho, amor… Sou muito grato pela minha caminhada todos esses anos @tvglobo . Obrigado!", disse o namorado de Agatha Moreira (30).

O artista completou o texto falando sobre os aprendizados desse período. "Isso não é um adeus, mas sim um até logo. Muito feliz e realizado de poder voar e desejar outros caminhos. Momento que me encontro buscando entender que tipo de artista quero ser".

Por fim, Rodrigo relembrou os fãs que no final deste ano ele e o irmão Felipe Simas (29) vão estrear a série As Aventuras de José e Durval, que conta a história de Chitãozinho (66) e Xororó (63). "Obs: No final do ano tem estreia vindo aí… AS AVENTURAS DE JOSÉ E DURVAL. Não percam!!", concluiu ele.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE RODRIGO SIMAS