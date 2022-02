Rodrigo Santoro recorda foto da infância e encanta os seguidores: ''Sempre foi lindo''

Em clima de nostalgia, Rodrigo Santoro relembra registro da infância e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 14h55

O clima de TBT bateu na porta de Rodrigo Santoro (46) nesta quinta-feira, 10.

O ator resolveu mexer no seu baú de fotos antigas e encantou os seus seguidores ao compartilhar um clique da sua infância.

No feed do Instagram, o astro aparece ainda menino dentro de um cesto e exibindo um sorrisão.

"Do fundo do baú. Ou melhor, do cesto", brincou ele na legenda da publicação.

"Eu adoro esses olhinhos apertados, que lindo", declarou uma internauta; "A carinha de sapeca, meu pai", brincou outra; "Mesmo sorriso", comentou uma terceira; "Assim ninguém aguenta tanta beleza", elogiou mais uma.

CONFIRA O TBT DE RODRIGO SANTORO