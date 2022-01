Rodrigo Lombardi rasga elogios após participação de Roberta Miranda no The Masked Singer

O ator Rodrigo Lombardi publicou um clique ao lado da cantora Roberta Miranda nos bastidores do The Masked Singer

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 14h49

Rodrigo Lombardi (45) atualizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 31, com uma declaração para a cantora Roberta Miranda (65).

O ator aproveitou a passagem da artista na bancada do The Masked Singer para tietar. No perfil do Instagram, ele compartilhou uma selfie com a veterana e rasgou elogios.

"Engraçada, talentosa e com uma voz poderosa! @robertamiranda muito bom estar com você no @maskedsingerbr! Volte sempre!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de celebrar o encontro dos dois: "Muito talento junto", "A presença dela foi incrível", "Foi maravilhoso todos vocês juntos", dispararam.

Vale lembrar que os dois primeiros desmascarados do The Masked Singer Brasil foram Gretchen (62) e Dudu Nobre (48).

CONFIRA A SELFIE DE RODRIGO LOMBARDI COM ROBERTA MIRANDA