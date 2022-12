Rodrigo Lombardi maquia Jade Picon nos bastidores de 'Travessia' e brinca: ''A mão tremia''

Ator Rodrigo Lombardi brinca ao fingir que está maquiando Jade Picon durante gravações da novela das nove 'Travessia'

O ator Rodrigo Lombardi (46) mostrou que também tem habilidade para maquiagem e surgiu aprontando com Jade Picon (21)!

Nos bastidores da novela das nove, Travessia, da TV Globo, em que interpretam os personagens Moretti e Chiara, o artista compartilhou registros em que aparece fingindo que está maquiando a influenciadora digital, que posou sentada no camarim.

Ao legendar as imagens, Lombardi brincou: “E a beleza de hoje foi @jadepicon. A mão tremia, mas ela foi muito gentil comigo e ainda me deu uns toques! Obrigado! Gostaram?”

Nos comentários, Jade reagiu com um "Socorro", usando emojis de risada e coração. Nos Stories no Instagram, a ex-BBB também exibiu o momento de diversão e aproveitou para dar um susto no ator. “O resultado de milhões”, escreveu a influenciadora ao repostar a publicação de Rodrigo.

Rodrigo Lombardi maquia Jade Picon nos bastidores da novela 'Travessia'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Jade Picon revela medo durante exames

Na terça-feira, 06, Jade Picon tirou o dia para cuidar da saúde! A influenciadora apareceu em seu Instagram fazendo alguns exames.

Ela publicou em seus stories uma foto se sua pressão sendo medida e escreveu na legenda: “Dia de exames”. Após isso, a atriz da novela “Travessia” apareceu tirando sangue e revelou: “Eu tenho trauma de agulhas”. A enfermeira que estava auxiliando Jade, deu uma dica: “Fica mexendo no celular que você se distrai”.

Depois de passar pelo perrengue, a intérprete da personagem Chiara apareceu em sua casa e comentou que este check-up médico de fim de ano já é tradição: “Fazendo exame de fim de ano, para ver se está tudo bem com a saúde... Essas coisinhas que eu faço todo final de ano. Não gosto, viu? Mas é necessário”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!