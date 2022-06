Rodrigo Hilbert surge tirando 'soneca' com José Loreto e brinca: ''Chamando Pantanal, câmbio''

Apresentador do 'Tempero de Família', Rodrigo Hilbert posa dormindo ao lado de José Loreto e diverte fãs ao citar remake de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 09h22

O apresentador Rodrigo Hilbert (42) divertiu os fãs na web ao postar um clique divertido ao lado do ator José Loreto (38)!

Na manhã desta quarta-feira, 08, o marido de Fernanda Lima (44) recordou uma foto nos estúdios de gravação do programa Tempero de Família, em que aparece tirando um cochilo com o intérprete de Tadeu no remake de Pantanal. Em um registro, publicado em seu feed no Instagram, os dois posaram deitados em uma cama. Já em outra imagem, apareceram sorridentes.

"Bom dia!!! Tempero de Família chamando Pantanal, câmbio @joseloreto", brincou Rodrigo na legenda da publicação.

Nos comentários, Loreto entrou na brincadeira: "PANTANAL na escuta Sêo Hilbert, simbora tomar aquele cafezão, câmbio!". "Definição de tanto faz, com todo respeito", "Eu só queria estar nessa cama, é pedir muito meu Pai?", brincaram os seguidores.

"Acorda que o Pantanal não espera!!! Bom dia", postou ainda Hilbert em sua conta no Twitter.

Recentemente, José Loreto surgiu ao lado de Osmar Prado (74) e Guito Show (38) nos bastidores da novela das nove em álbum postado por Silvero Pereira (38).

Rodrigo Hilbert posta foto antiga e impressiona fãs

Rodrigo Hilbert resgatou um clique de sua juventude, quando trabalhava de modelo, e chamou atenção dos fãs ao surgir diferente com os cabelos longos. "Homem mais lindo do Brasil, sem nenhuma dúvida", disse uma internauta. "A serenidade de quem nunca foi feio", falou outra.

Confira o clique de Rodrigo Hilbert com José Loreto:

