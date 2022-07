Rodrigo Faro surge vestido de Silvio Santos em bastidor de filme

Apresentador Rodrigo Faro divertiu ao surgir vestido com look inspirado em Silvio Santos

O apresentador Rodrigo Faro (48) já começou a gravar o filme, Sequestro, que conta como foi o rapto de Silvio Santos (91) em 2001.

Após compartilhar alguns registros mostrando como ficou após passar horas fazendo maquiagem para se parecer com o dono do baú, o esposo de Vera Viel (46) publicou nesta segunda-feira, 18, mais um clique dos bastidores.

Usando um look inspirado no empresário, Rodrigo Faro fez a foto no espelho mostrando estar de peruca."Vamos com tudo em ritmo de festa!", brincou ele ao surgir sorridente nos bastidores do filme.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o comunicador da Record TV. "Arrasou", aprovaram os fãs.

Na última semana, Rodrigo Faro compartilhou outro clique das gravações e apareceu de pijama, um dos looks favoritos de Silvio Santos.

