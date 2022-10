Rodrigo Faro recorda cena com Fernanda Souza em 'Alma Gêmea': "O dia que fui um príncipe"

O ator e apresentador Rodrigo Faro recordou sua participação na novela 'Alma Gêmea', interpretando Zacarias

Rodrigo Faro (48) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para recordar uma participação que fez na novela Alma Gêmea, exibida pela primeira vez na Globo em 2005.

No folhetim de Walcyr Carrasco (70), o ator e apresentador interpretou o personagem Zacarias, e fez uma cena ao lado de Fernanda Souza (38), a Mirna.

"O dia que fui um Príncipe chegando num cavalo branco… Cena linda e inesquecível de Mirna e Zacarias em Alma Gêmea… @walcyrcarrasco @fernandasouzaoficial", escreveu Faro na legenda da publicação.

Os seguidores amaram a lembrança. "Essa cena é muito linda", disse uma fã. "Que cena top. Parabéns", elogiou outra. "Volta para as novelas", pediu uma seguidora. "Eu não perdia um capítulo", confessou mais uma.

Vale lembrar que a reprise da novela Alma Gêmea está no ar no canal a cabo Viva.

Confira o vídeo de Rodrigo Faro atuando ao lado de Fernanda Souza:

Faro surge no chuveiro e deixa fãs babando

Nesta última terça-feira, 18, Faro deixou os fãs babando ao aparecer tomando banho. No vídeo publicado em suas redes sociais, o apresentador brinca sobre cantar no chuveiro e os vizinhos participarem, mas o físico do artista foi o que roubou a cena. "Quando eu canto alto demais no banho, os vizinhos...", brincou.

