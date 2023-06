Rodrigo Faro é 'obrigado' a vender carrão após dar carona para Sabrina Sato

No podcast 'O Pod é Nosso', apresentador Rodrigo Faro revelou que passou o maior perrengue após dar carona para Sabrina Sato; entenda o caso!

Na noite da última terça-feira, 20, o apresentador da RECORD TV, Rodrigo Faro, revelou durante sua participação no podcast 'O Pod é Nosso', comandado por Carlos Alberto e Renata de Nóbrega, que passou o maior perrengue ao dar uma carona para a amiga, Sabrina Sato, na época em que os dois trabalhavam na mesma emissora.

Na companhia da esposa, Vera Viel, Faro explicou que após Sabrina desembarcar do veículo, notou que a apresentadora havia sujado o banco de creme. Até aí tudo bem, porém o que ele não contava era que o produto era a prova da água e não iria sair tão fácil do couro do assento.

"Tive que vender um carro por causa de Sabrina Sato. Ela me fez vender um carro porque fui dar uma carona pra ela, e a Sabrina passa aqueles cremes na perna que fica cheio de brilho... Beleza, dei a carona pra Sabrina, ela sentou", iniciou ele.

E prosseguiu ao contar a história: "Quando ela saiu, ficaram as duas coxas dela no banco de couro do carro, com glitter e aquele tom da pele, que bronzeia. Eu mandei lavar o carro doze vezes. Passei água sanitária no couro e não saiu... E vendi o carro. Você já tentou tirar glitter da pele? Já fiquei com glitter na pele 15 dias. Tem coisa pior que glitter na vida? Não tem", completou.

OUÇA O PODCAST COM A PARTICIPAÇÃO DE RODRIGO FARO:

Filhas de Rodrigo Faro ganham presente luxuoso de aniversário: 'Um dos'

Na última semana, Clara Faro e Maria Faro, fizeram aniversário no dia 18. Completando 18 e 15 anos, respectivamente. As filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel, nasceram no mesmo dia e ganharam um presente especial esse ano para aproveitarem juntinhas!

A esposa do apresentador da Record TV mostrou em sua rede social, que foi com as herdeiras para os EUA para realizar um desejo delas. Cheias de estilo, as irmãs apareceram curtindo um show da cantora Taylor Swift fora do Brasil.

"Um dos presentes de aniversário das meninas, foi ver o show da @taylorswift em Detroit nos EUA. Elas amaram", contou a modelo que além delas tem mais uma filha com Rodrigo Faro, a caçulinha Helena Faro.