Roberto Justus dá sua opinião sobre traição em um relacionamento

O apresentador e empresário Roberto Justus (67) deu a sua opinião sincera sobre traição em um casamento. Durante uma conversa com Anne Lottermann (38) no programa Faustão na Band, ele foi questionado se acredita se o casamento é uma instituição falida ou não e ele esbanjou sinceridade.

Na conversa, Anne disse: “Justus, você falou que já está no quinto casamento e muita gente fala que o matrimônio é uma instituição falida, algo que acho exatamente o contrário. Pra mim, as pessoas só ficam juntas hoje em dia porque elas realmente querem. Então, se tem uma coisa de sucesso hoje, é o casamento, tendo em vista que as pessoas não tem mais obrigações umas com as outras e estão juntas por se amarem. Você concorda?”.

Então, ele respondeu: “Concordo 100% e vou te dizer mais. Tem pesquisas científicas sérias que apontam que as pessoas que envelhecem sozinhas vivem menos. É sempre bom você ter uma companhia, você ter uma pessoa ao seu lado para te ajudar e crescer junto”.

Na sequência, ele opinou sobre traição no casamento. “Eu não quero gerar polêmica aqui, até porque nada é 100% certo na vida. O meu pai, por exemplo, que é meu ídolo, uma cara maravilhoso, era do tipo bem ‘malandrão’… Eu não sou o ser humano mais perfeito do mundo, muito menos o mais bonzinho do planeta, mas, a grama do vizinho começou a ficar verde, ao invés de fazer besteira, eu prefiro ir pastar na grama do vizinho", afirmou ele, que completou: "Por que isso acontece com as pessoas? Pois sempre a culpa é dos dois, nunca é de um só. Se a relação esfriou por algum motivo, com você perdendo a atração pelo outro ou pelo fato de estar incomodado com uma série diferenças que o casal tenha, é muito mais bacana você enfrentar a situação do que tapar o sol com a peneira”.

“Eu conheço gente que fala bem assim: ‘Eu vou segurar a instituição da minha casa para garantir a estabilidade e vou ficar namorando fora’. Eu não consigo fazer isso, não consigo ter duas caras, além de ser um grande desrespeito com a mulher”, afirmou.

Por fim, Justus contou que tem uma ótima relação com as ex-mulheres porque os relacionamentos não terminaram com traição. "Todas as minhas ex-mulheres se tornaram minhas amigas, pois nenhum de meus relacionamentos acabaram por causa de traição e eu acho isso muito legal e super importante”, contou.

