Rita Lobo ganha programa de culinária na Globo: ‘Eu tô chegando’

Apresentadora e chef de cozinha Rita Lobo irá comandar programa sobre comida na Globo

Na manhã deste sábado, 8, foi anunciado que a chef de cozinha e apresentadora Rita Lobo irá ganhar um programa na Globo. O programa será uma série documental sobre pratos feitos em diferentes regiões brasileiras e tem sua estreia para o segundo semestre de 2023.

Rita Lobo vai rodar o Brasil inteiro atrás dos ingredientes locais e histórias que possuem a culinária como ponto de partida. As gravações da produção devem acontecer ainda neste mês de julho. Hoje em dia, a chef comanda o Cozinha Prática, do GNT, com uma legião de fãs e seguidores espalhados por aí.

Através de seu perfil oficial no Twitter, Rita celebrou a novidade. “Eu tava na miúda.. Mas prepara o prato feito que eu tô chegando na Globo, Brasil! Vou viajar pelo país e entrar na cozinha das casas pra conhecer pessoas, histórias e jeitos de preparar o nosso prato feito”, disse a chef de cozinha.

