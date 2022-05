Ricky Tavares revela detalhes sobre o seu personagem na série Maldivas

O ator Ricky Tavares revelou como surgir o convite para participar da série Maldivas da Netflix

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 14h19

A partir do dia 15 de junho os fãs de Ricky Tavares poderão acompanhar mais uma produção do ator.

No ar na novela Além da Ilusão, o artista também poderá ser visto na série Maldivas, da Netflix.

No papel de Miguel, ele conta foi feito o convite para estar no seriado, escrito por Natália Klein. "Eu estava completando 14 anos de carreira, tinha acabado de gravar uma novela, quando surgiu o convite. Quando eu soube que o texto da série era da Natália Klein, uma autora tão brilhante e com uma mente tão criativa, aceitei na hora. Fazer o Miguel nessa série é um presente", disse ele.

Com a sua estreia nas plataformas de streaming, Ricky revela a sua ansiedade e conta mais sobre o seu personagem.

"Estou ansioso pela estreia da série. Assistir o trabalho já pronto. O meu personagem (Miguel) é um jovem goiano que parte em uma aventura para o Rio de Janeiro com sua noiva Liz (Bruna Marquezine)", concluiu.