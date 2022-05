Reynaldo Gianecchini relembra a morte do pai: 'Morreu nos meus braços'

Reynaldo Gianecchini emociona ao relembrar a morte do pai e também a sua luta contra o câncer

O ator Reynaldo Gianecchini participou do programa Faustão na Bande relembrou uma fase difícil de sua vida. Ele contou sobre a morte do pai e também sua luta contra o linfoma não-Hodgkin de células T, que é um tipo raro de câncer.

O artista falou sobre o aprendizado deste período de sua vida, que aconteceu há 10 anos. “Meu pai morreu nos meus braços. Foi uma experiência muito linda na minha vida. Eu entendi o processo dele que estava acabando. Na vida, a gente tem que aceitar o que ela propõe. Tem uma ordem do universo que a gente não entende ainda”, disse ele.

Então, Gianecchini contou sobre sua fé e autoconhecimento. “Descobri quem eu era. As coisas ficam mais fáceis porque as respostas estão todas dentro da gente”, afirmou ele, que ainda completou: “Minha mãe me ensinou muito sobre a fé, e foi o momento de colocar em prática. Cada dia da minha vida foi num lugar de gratidão, descoberta, e foi me movendo e alimentando, eu estava tão seguro que eu dava segurança para as pessoas”.

Reynaldo Gianecchini participa do programa Faustão na Band: