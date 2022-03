Reynaldo Gianecchini mostra foto do passado e impressiona: ''Época que o colágeno bombava''

Ator Reynaldo Gianecchini resgatou clique do passado e brincou sobre mudança de aparência

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 11h03

O ator Reynaldo Gianecchini (49) entrou no clima de tbt da rede social e relembrou uma foto do passado!

Nesta quinta-feira, 03, o artista resgatou um clique de quando era mais jovem e brincou sobre a mudança de sua aparência.

Atualmente com os cabelos grisalhos, Gianecchini apareceu no registro com os fios ainda com cor. "Tbt da época em que o colágeno bombava!", brincou ele.

Nos comentários, os internautas não deixaram de dar sua opinião. "Tbt maravilhoso", elogiaram os fãs. "Até de barriguinha você fica lindo", disseram outros.

Ainda recentemente, Reynaldo Gianecchini encantou os fãs ao relembrar personagens marcantes de sua carreira.

Veja a foto de Reynaldo Gianecchini quando era mais jovem: