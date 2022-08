Reynaldo Gianecchini fala sobre 2° temporada de 'Bom Dia, Verônica': "Muito potente"

Ator Reynaldo Gianecchini falou sobre sua estreia na 2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica' e adiantou alguns detalhes trama

Redação Publicado em 03/08/2022, às 09h57

Nesta quarta-feira, 3, estreou a segunda temporada da série policial Bom Dia, Verônica na Netflix. E Reynaldo Gianecchini (49) está no time de elenco da série, e usou as redes sociais para falar sobre a trama e a estreia em sua carreira.

Através de seu perfil no Instagram, Gianecchini celebrou a estreia de Bom Dia, Verônica, e convidou seu público para assistir a série, que é a sua primeira em plataformas de streaming: "É o meu primeiro trabalho no streaming e lembrando que eu costumo dar sorte em minhas estreias. Eu estreei em uma novela que foi um clássico da TV aberta, que é 'Laços de Família' e agora estou estreando no streaming em uma série muito potente, que ao meu ver também é muito importante. Traz umas discussões e temas muitos sérios pra gente discutir nesse momento", declarou o ator.

Reynaldo Gianecchini também celebrou o time que está ao seu lado no projeto, como Tainá Müller (40), eKlara Castanho (21), os roteiristas da série e quem está à frente da direção. O ator também falou que assistiu a primeira temporada de 'Bom Dia, Verônica' e vibrou muito quando recebeu o convite para estrelar a nova temporada.

Gianecchini adiantou alguns detalhes sobre a trama, que em sua segunda temporada, relata os diferentes tipos de abuso: "Como falei, ela fala de um tema que é principalmente do abuso, que precisamos olhar com atenção sobre isso, são vários abusos que a gente está falando aqui, abuso de poder, sexual, todas as formas que a gente tem encarado também nos noticiários aqui no Brasil. E que essa série faz essa denúncia", destacou.

"Então a série [Bom Dia, Verônica] pode até parecer quase indigesta ou não tão confortável, mas ela é importante. A arte tem esse papel de discutir. Então junto com esse timaço, eu tô feliz de contar essa história", disse o ator.

Veja a post de Reynaldo Gianecchini:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

Sinopse da série 'Bom dia, Verônica' da Netflix é divulgada

Raphael Montes, um dos roteiristas da série, usou as redes sociais para divulgar a sinopse da série 'Bom Dia, Verônica':"Um missionário acima de qualquer suspeita e um orfanato misterioso serão os alvos da investigadora mais amada do Brasil, Verônica Torres, vivida por Tainá Müller, que volta de suposta morte na segunda temporada", iniciou.

"Cenas de explosão, perseguições e mistérios envolvendo um missionário religioso dão o tom da segunda temporada de Bom Dia, Verônica, que chega com exclusividade à Netflix em 03 de agosto. A série segue envolta em uma aura noir típica de suspenses policias, cheia de surpresas e agora traz Verônica tentando desvendar uma ligação sombria entre o orfanato onde cresceu Brandão, o vilão da primeira temporada, e Matias, um missionário perigoso e abusador, conhecido por seu suposto dom de cura. Oficialmente morta, ela fará o que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família', revela a sinopse.