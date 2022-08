Reynaldo Gianecchini compartilha mudança de visual para interpretar personagem em “Bom Dia Verônica”

O ator Reynaldo Gianecchini mostrou em suas redes sociais o processo que passou para se transformar no personagem Mathias na série “Bom Dia Verônica”

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 18h05

Nesta quinta-feira, 4, Reynaldo Gianecchini (49) publicou em seu Instagram um TBT mostrando o processo para se transformar no personagem Mathias da série “Bom Dia Verônica”, que teve sua segunda temporada lançada neste último dia 3.

Ao longo do carrossel de dez fotos, o ator mostrou a mudança de visual para viver o personagem. Reynaldo mudou a tonalidade de algumas mechas de cabelo, colocou lentes de contato e tingiu a barba branca.

“Tbt de quando o Mathias tava nascendo com a ajuda da nossa caracterizadora gata e muito talentosa”, escreveu o ator na legenda.

Nos comentários, os fãs de Gianecchini adoraram as fotos do ator. “Lindão”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Você é um espetáculo”.

Os seguidores do ator ainda elogiaram sua atuação na série estrelada por Tainá Müller (40). “Trabalhou muito bem, juro que fiquei com raiva do Mathias”, brincou uma fã. Outra seguidora elogiou: “Assistindo! Está demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

Sucesso!

Nesta quinta-feira, 4, um dia após seu lançamento, a segunda temporada de “Bom Dia Verônica” conquistou o primeiro lugar no Top 10 da plataforma de streaming Netflix.

“Gratidão imensa a todos que estão assistindo, comentando e postando a série. Recebendo aqui todo esse amor”, escreveu a estral da série Tainá Müller em seu Instgaram.