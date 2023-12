Revoltada, Isabele Benito manda recado corajoso ao vivo: "Bando de burros"

Isabele Benito manda recado corajoso ao vivo; jornalista se irritou com vídeo que está circulando nas redes sociais e soltou o verbo

A jornalista Isabele Benito surgiu revoltada no SBT Rio na manhã desta sexta-feira, 8. Comandante da atração, ela deu uma opinião contundente sobre a crise na Segurança Pública no Rio.

Ao exibir um vídeo que mostra um grupo chamado de "justiceiros" que pretendem "acabar" com a violência na Zona Sul da capital fluminense, a profissional deu um sermão naqueles que acreditam nesse tipo de falácia.

"Esse bando de covarde é bandido também. Não é justiceiro. Eles ficam enganando vocês que é um bando de burro que não sabem que eles iam pegar um pobre coitado sozinho. Eu pegava pra ver os playboys pegando aquele bando que pegou o Benchimol [Marcelo Rubim Benchimol, empresário agredido por bandidos no Rio]. A gente sabe como eles agem", disparou ela.

Ainda muito revoltada, ela detonou aqueles que estão defendendo esse tipo de ação. "Cadê vocês? Que pegou um sozinho que mostrou hoje as costas todas [machucadas]", disparou ela. O desabafo da jornalista fez muito sucesso nas redes sociais.

Além do SBT Rio, a jornalista Isabele Benito também é vista diariamente no Fofocalizando.

Veja:

Quem é o marido de Isabele Benito?

Isabele Benito é casada com o Marcielo Rios há vários anos e vive um relacionamento feliz. O casal enfrentou um grande desafio durante a pandemia, quando ele ficou internado na UTI com um quadro delicado de Covid-19.

“Achei que tivesse passado o pior, mas ontem o hospital me ligou para dar o boletim de saúde do meu marido, que está internado com problemas respiratórios", disse ela na época. Ele se recuperou bem e teve alta dias depois, sem sequelas.

Quem é o filho de Isabele Benito?

A jornalista é mãe do pequeno Dudu, que está com 11 anos. Quando comemorou mais um ano de vida agora em 2023, o pequeno recebeu amigos e familiares em uma festinha na mansão da artista. "Quem tem mil comemorações! Ele merece várias! Te amamos, filho!", disse ela na ocasião.

Isabele Benito é natural de São Paulo, mas fez carreira no Rio de Janeiro, cidade onde o jornalismo comunitário e policial é muito forte. Com passagens por várias emissoras de rádio, ela agora faz sucesso na TV.