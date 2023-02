‘Repórter secreto’ deixa descrição de lado e revela rosto em post dando adeus à Gloria Maria

Em mensagem de adeus à Gloria Maria, o famoso ‘repórter secreto’ decide mostrar o rosto pela primeira vez

Na manhã desta quinta-feira, 2, a jornalista Gloria Maria faleceu, depois de uma longa luta contra o câncer. E para homenagear a amiga de longa data, o famoso ‘repórter secreto’, Eduardo Faustini, decidiu mostrar seu rosto pela primeira vez, depois de décadas de carreira.

Eduardo e Gloria trabalharam juntos no Fantástico, entre os anos de 1997 e 2008. Na postagem feita por Faustini em seu perfil oficial no Instagram, ele e a jornalista aparecem juntos se abraçando e sorrindo, uma cena bonita de amizade.

“O Brasil perdeu hoje um dos maiores nomes do jornalismo. Glória Maria será uma referência eterna para a profissão. Tenho enorme orgulho de ter sido amigo e parceiro dessa linda mulher”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Faustini (@eduardofaustini)



Causa da morte

A TV Globo emitiu um comunicado para lamentar a morte da jornalista e apresentadora Gloria Maria. A comunicadora estava internada em um hospital no Rio de Janeiro e partiu em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento que ela fazia deixou de fazer efeito nos seus últimos dias de vida.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.