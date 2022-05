Repórter que auxiliou Ana Maria Braga durante o engasgo fala sobre saúde da apresentadora

Repórter fala sobre estado de saúde da apresentadora Ana Maria Braga que engasgou durante o matinal 'Mais Você'

04/05/2022

A repórter Juliane Massaoka resolveu usar as suas redes sociais para tranquilizar os fãs da apresentadora Ana Maria Braga (73) que engasgou nesta quarta-feira, 4, durante o programa Mais Você.

Ao lado da loira no momento em que a artista provou um bolo de laranja e perdeu a fala por conta da tosse, Juliane gravou alguns Stories para comentar sobre o estado de saúde da âncora do matinal.

"Que manhã meus amigos, que manhã... Passo aqui para tranquilizar todo mundo e dizer que a Ana Maria Braga está bem. Acreditamos que ela engasgou com um pedaço da laranja que estava no calda do bolo", explicou ela.

Ana Maria Braga foi socorrida por equipe médica

"Confesso que me deu um desespero, não sabia o que fazer. Tentei ganhar tempo e quando vi que estava ruim, encerramos antes da hora. Coitada da Fátima Bernardes, risos. Descobri agora que preciso fazer um curso de primeiro socorros. Aqui na Globo temos uma equipe super preparada, assim que o programa acabou, ela [Ana Maria] já foi socorrida...". declarou a repórter.

"Mami passa bem. Agradeço a todos pela preocupação!", finalizou Juliane Massaoka que há meses participa do programa Mais Você, dividindo diversas pautas e games com a apresentadora Ana Maria Braga.