Repórter expõe detalhes de agressão contra equipe da Globo: "Muito difícil"

Uma equipe de reportagem da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, foi agredida nesta quinta-feira (11). A repórter noticiava um acidente de carro quando Lucas Paraíba, o motorista que provocou a batida, partiu para cima dos profissionais ao vivo. Depois do susto, a repórter Nicce Ribeiro deu detalhes do ocorrrido ao Encontro com Patrícia Poeta.

"Felizmente, nós estamos bem depois do susto que aconteceu com a nossa equipe durante essa transmissão ao vivo. Está todo mundo bem, mas claro, é uma situação inusitada, desrespeitosa com a nossa equipe e ameaça, né, a nossa liberdade de imprensa", disse ela.

Segundo a repórter, o cinegrafista e o motorista foram agredidos pelo condutor do veículo que causou o acidente. "Em 13 anos de profissão, foi a primeira vez que eu passei por isso e é uma situação muito difícil, né? Porque a gente fica com medo, a gente fica vulnerável, porque estamos nas ruas todos os dias fazendo ao vivo, mostrando serviço para a população", complementou.

"O nosso propósito ali era unicamente mostrar os transtornos daquele acidente, mas infelizmente a gente encontrou pelo caminho uma pessoa que desrespeitou a nossa equipe, causando todo esse transtorno, agredindo a nossa equipe. Vocês aí de casa viram as imagens do momento em que ele coloca as mãos na frente da câmera, ele tenta tomar a câmera também do nosso cinegrafista Luiz de França", completou Nicce.

"Mas a agressão continuou depois da transmissão, a gente tem muitas outras imagens, outros momentos também que a gente conseguiu registrar dessa agressão. Ele realmente agrediu não só o nosso cinegrafista Luiz de França, mas o motorista Luiz Garcez e a mim também que estava ali tentando mediar a situação". encerrou.

Lucas Paraíba se manifesta

Nas redes sociais, Lucas Paraíba garantiu que não estava alcoolizado na hora. "Pela reação que eu tomei ali na hora, por impulso, de nervosismo, eu não tomei a melhor decisão possível de não ter pedido para gravar, de ter colocado a minha mão na câmera. Eu realmente fiquei nervoso e não queria que me gravasse".