Repórter do SBT chora ao anunciar morte de criança

A repórter Mariana Távora, do SBT, ficou muito emocionada ao dar uma notícia triste durante o programa Primeiro Impacto nesta quinta-feira, 15. Ela não conseguiu segurar as lágrimas ao contar que um policial militar matou a esposa e uma enteada.

Na reportagem, ela contou: “Tenho certeza que essa mulher tentou defender a filha dela também, porque nossa principal vontade, no momento da discussão, é proteger os nossos filhos. Ela conseguiu fazer isso com a filha mais velha, mas, infelizmente, com a mais nova não”.

Logo depois, ela completou: “Tive acesso à imagem do local. A menina de 3 anos era bem pequenininha. Ela tinha três anos, mas era bem menorzinha. Desculpa...”. Neste momento, a repórter ficou com a voz embargada e precisou recuperar o fôlego para continuar.

“A casa ficou em uma situação de tragédia, uma cena de terror. É algo realmente difícil de a gente falar, mas como mãe, como ser humano... É uma dor que, eu imagino, a família está sentindo de uma forma muito grande”, afirmou.

Repórter da Globo pede demissão e revela o motivo

O repórter esportivo Marco Aurélio Souza pediu demissão da Globo e contou o motivo. Ele disse que foi diagnosticado com burnout e decidiu tirar um período para se cuidar.

"É verdade a minha saída. Tive um diagnóstico de burnout no fim de fevereiro e esse tipo de situação faz a pessoa repensar pontos importantes da vida. Voltei a trabalhar normalmente antes do meio do ano e segui até o fim do Brasileirão, mas a decisão foi amadurecendo. Era hora de mudar a vida profissional também", disse ele ao site Notícias da TV.