Repórter do Mais Você é substituído por Tati Machado no Mais Você. Saiba o motivo!

O repórter Ivo De Madoglio é substituído no quadro sobre o BBB no programa 'Mais Você', diz site. Saiba mais!

O repórter do programa Mais VocêIvo De Madoglio foi substituído por Tati Machado no comando do quadro sobre o BBB 23 na atração de Ana Maria Braga. A presença da nova repórter foi questionada pelos fãs da atração e o motivo veio à tona.

De acordo com o site Notícias da TV, a direção da emissora decidiu fazer a troca de repórteres após sentir uma falta de química entre Ivo e Ana Maria. Assim, Tati Machado foi escalada para a atração matinal, já que ela está em São Paulo por causa do programa 'Encontro' e pode interagir pessoalmente com a apresentadora veterana. Enquanto isso, Ivo interagia apenas por vídeo por estar no Rio de Janeiro.

Por sua vez, Ivo De Madoglio contou que está envolvido em outros projetos na Globo no Rio de Janeiro e vai seguir fazendo reportagens sobre o Big Brother Brasil, informou a publicação. Em contato com o site Área Vip, o repórter disse: “Tati assume o quadro e eu sigo com tudo relacionado aqui no Rio e me preparando para novos projetos”.

Vale lembrar que o repórter está no time do Mais Você desde 2020, quando a atração ainda estava no Rio de Janeiro. O programa mudou a sede para São Paulo em 2021.

Ator que faz o Louro Mané aparece em foto com Ana Maria Braga

Há poucos dias, o ator Fabio Caniatto, que é o intérprete do papagaio Louro Mané, surgiu em uma foto inédita com a apresentadora Ana Maria Braga. Mostrando o seu rosto, o artista apareceu descaracterizado na selfie com a comunicadora nos bastidores da atração.

Em uma selfie nos bastidores da atração, os doisposaram de rostos colados e sorridentes. “Só amo”, disse ele na legenda da foto.

Fabio Caniatto é ator, diretor e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Ele entrou para o time do programa Mais Você em abril de 2022. O papagaio Louro Mané chegou à atração como um filho do Louro José – que era interpretado pelo ator Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020.