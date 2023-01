Repórter da Record sofre tentativa de assalto minutos antes de entrar ao vivo

Jornalista estava em contato com a chefia com o celular a mostra quando quase teve o pertence roubado

O repórter Marcos Guimarães se preparava para entrar ao vivo, no centro de São Paulo, quando sofreu uma tentativa de assalto. Ele iria ao ar com as notícias no Balanço Geral.

Poucos minutos antes de entrar, o jornalista estava mandando mensagem para a chefia, quando o criminoso passou em uma bicicleta e tentou pegar o celular das mãos dele. A cena foi gravada pelas câmeras da Record.

"A gente já estava atento, então eu segurei o aparelho e ele não conseguiu levar, porque eu tava segurando bem forte. Na hora que ele tentou pegar eu gritei 'Pega, ladrão', só que ninguém conseguiu segurar esse rapaz", relatou ele.

O homem já havia passado antes pelo local e voltou para cometer o crime, no entanto, não conseguiu. Ele fugiu sem levar nada.

Confira o vídeo do momento: