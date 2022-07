Repórter da Globo exibe cicatrizes após ser esfaqueado: 'Meu corpo carrega as marcas'

Repórter da Globo, Gabriel Luiz mostra foto sem camisa e reflete sobre as cicatrizes em seu corpo após ser esfaqueado

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 09h50

O repórter da Globo Gabriel Luiz surpreendeu ao mostrar uma foto sem camisa na praia poucos meses após ser esfaqueado na porta de sua casa em abril deste ano. Ele ficou algumas semanas internado em estado grave e passou por cirurgia. Nesta semana, o rapaz compartilhou a foto com as cicatrizes visíveis ao posar ao lado do seu namorado, Lucas Machado, na praia.

Na legenda, o jornalista refletiu sobre as marcas que ficaram em seu corpo após o susto. "Meu corpo carrega as marcas – visíveis e invisíveis – do que fizeram comigo. Mesmo convivendo em paz com elas, olho pra mim e vejo a violência do que foi e o susto do que poderia ter sido", disse ele.

E completou: "As cicatrizes, principalmente as mais internas, são um lembrete diário. De esperança, muita gratidão e vida, mas também de indignação, de algo que nunca vai ser normal aceitar e que não deixa de doer. Eu vivo as consequências da inconsequência dos outros. E pode parecer contraditório, mas depois disso eu precisei confiar ainda mais nos outros. Sei da minha força, mas é nos outros que encontrei o abraço pra me proteger, o apoio pra me levantar. Aprendi que não estou sozinho. Nunca foi só eu comigo mesmo".

Repórter da Globo, Gabriel Luiz mostra nova foto na praia: