Repórter da Globo desmaia ao vivo em telejornal

Repórter de afiliada da Globo desmaia durante transmissão ao vivo para telejornal: 'Não estou me sentindo bem'

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 20h33

A repórter Vanessa Medeiros, da TV Tribuna – que é afiliada da Globo no litoral de São Paulo -, deu um susto nos telespectadores e na equipe do telejornal Jornal da Tribuna nesta quarta-feira, 2. Isso porque ela desmaiou durante uma transmissão ao vivo.

A repórter estava na frente de uma delegacia quando começou a sentir mal e desmaiou. A imagem foi transmitida ao vivo no programa de TV e mostrou quando ela disse: “Desculpa, não estou me sentindo bem”. Logo depois, ela caiu.

De acordo com o site G1, a repórter teve uma queda de pressão e está bem. O cinegrafista que estava com ela, Fernando Skillo, ajudou a colega de trabalho. “Ela está bem. Se restabeleceu. Estou levando a Vanessa até a clínica para ver como está a pressão. Ela não chegou a cair no chão. Quando a informação 'fugiu' da cabeça dela, não fiz nada, mas quando ela colocou a mão no rosto, eu 'sai' do lado da câmera e a segurei próxima a parede. Chegou a desmaiar, mas já voltou”, disse ele na publicação.

Assista ao vídeo do momento do desmaio da repórter da TV Tribuna:

gente do céu eu vi ao vivo no JT2 da TV Tribuna q é afiliada da Globo, a repórter Vanessa Medeiros desmaiar ao vivo e tomara q ela esteje bem pic.twitter.com/qzpt6wqeWT — Allan (@limalblue) November 2, 2022