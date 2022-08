Repórter da Globo dá notícia sobre amigo que foi baleado na cabeça

Repórter da Globo revela que o homem que foi baleado dentro do carro é seu amigo pessoal

O repórter Rômulo D'Ávila surpreendeu os telespectadores do telejornal Bom Dia São Paulo ao revelar que estava dando uma notícia triste sobre um amigo. Isso porque ele noticiou que um homem foi baleado na cabeça dentro do próprio carro durante uma tentativa de assalto. O jornalista contou que o homem é seu amigo.

“Vida de jornalista tem dessas. Não é, Rodrigo? A gente noticia esse tipo de caso todos os dias, infelizmente, lamentável. Hoje sou eu que estou aqui como repórter, e o meu colega, a vítima, é um amigo pessoal que saiu para passear com o cachorro, e que agora luta pela vida em um leito de hospital”, disse ele, e completou: “Deixo aqui a minha força pra família e minha torcida para que fique tudo bem”.

Então, o apresentador Rodrigo Bocardi lamentou o caso. “Que coisa lamentável, Rômulo. E no final das contas, mais um cidadão nessa cidade largada. É com qualquer um, a qualquer momento, e a gente já vive esse pânico. Sua vida vai embora num segundo, que essa não seja o caso. As pessoas cometem os crimes como se fosse algo normal”, declarou.

A notícia é sobre o jornalista Egberto Caliani, que está internado na UTI em estado grave após ser baleado.

