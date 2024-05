Repórter da Globo celebra fim de tratamento contra o câncer: 'Sucesso'

Repórter aéreo da Globo no 'Bom Dia Rio', Genilson Araujo falou sobre o tratamento contra o câncer e contou que retornará ao telejornal

O jornalista Genilson Araujo, repórter aéreo da TV Globo nos telejornais do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para dividir com os internautas uma ótima notícia a respeito de seu quadro de saúde. Ele, que precisou se afastar da emissora para realizar um tratamento contra um câncer agressivo nas amígdalas, contou que finalmente está retornando ao trabalho.

Em seu perfil no Instagram, o comunicador anunciou a novidade através de um vídeo. Esbanjando alegria, Genilson afirmou que o tratamento já chegou ao fim. "Oi, pessoal! Estou de volta, depois de quase seis meses, agora com notícias boas. O tratamento acabou. Vocês sabem, me afastei para tratar um câncer, um tumor que me atingiu a amígdala, foi embora a amígdala. Depois da radioterapia e da quimioterapia, o tratamento foi encerrado e, graças a Deus, tudo com sucesso", iniciou ele.

Em seguida, o repórter agradeceu todo apoio e carinho que recebeu durante o momento difícil que enfrentou. "Queria muito aproveitar essa ocasião para agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, firmaram pensamento na minha recuperação, seja através de uma oração, de uma prece, de uma reza, de um trabalho nas religiões de matriz africana, de vigílias, de orações. Obrigadão, gente! Tenham certeza de uma coisa: essa energia toda chegou e eu senti. Eu senti que a minha recuperação plena foi resultado da fé que muita gente colocou na minha recuperação, nessa energia toda que veio", declarou.

O jornalista, então, revelou que seu retorno às telinhas ocorrerá na quarta-feira, 29, no 'Bom Dia Rio'. "Acabou esse negócio de acordar um pouco mais tarde. Agora vou acordar às quatro e meia da manhã, tomar banho frio para ficar para cima, legal (risos). Aos pouquinhos vou ficando mais forte. A gente perde peso, perdi peso, perdi 16 quilos nesses quase seis meses, então estou em um momento de fortalecimento", explicou.

Por fim, Genilson Araujo deixou uma mensagem positiva para todas as pessoas que também enfrentam a doença. "E a minha solidariedade aos nossos queridos irmãos que hoje vivem a situação que já vivi, que estão passando por isso: não desistam, acreditem na ciência, façam oração na fé que vocês têm, porque nada dura para sempre. Sofrimento não dura para sempre, alegria não dura para sempre. A vida da gente é isso, são esses ciclos", concluiu ele.

