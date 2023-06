Relembre quanto Bia Miranda ganhou em A Fazenda; influenciadora foi destaque da última temporada

Bia Miranda chegou à final da 14ª temporada de A Fazenda, reality da RecordTV

Quando tinha apenas 18 anos, a modelo Bia Miranda (19) se tornou um dos grandes destaques da última edição deA Fazenda, reality da RecordTV, e desembolsou uma boa quantia em dinheiro. Exibida no ano passado, a competição contou com grandes nomes como Deolane Bezerra e consagrou a atriz Bárbara Borges como a grande campeã da 14ª temporada.

Bia Miranda chegou à final do programa, se tornando a vice-campeã de A Fazenda 14 . Durante sua passagem, ela ficou marcada por sua intensidade e desempenho nas provas, sendo a Fazendeira da semana três vezes, disputando a Roça quatro vezes e vencendo dinâmicas que a renderam um total de R$ 32 mil reais. Além do dinheiro, ela também levou para casa um carro zero.

Ela se tornou conhecida na internet após ter vivido um affair com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, atleta 20 anos mais velho que a jovem. Na época, ela e sua mãe protagonizaram uma grande confusão que se tornou pública na web, em que Bia Miranda afirmava que a mãe também tinha interesse no craque. Hoje ela vive um relacionamento com o cantor Buarque.

Leia também:Aos 19 anos, Bia Miranda coloca silicone nos seios e exibe o resultado

Além disso, grande parte de sua fama também veio por sua família. Sua mãe, Jenny Miranda, namorou o vereador Thammy Miranda por anos e sempre manteve uma boa relação com a sogra, Gretchen. A rainha do rebolado considerava Jenny uma "filha de coração" e, por isso, Bia Miranda é considerada neta da dançarina, apesar de não ter laços sanguíneos.

Em recente entrevista, a influenciadora afirmou que não se arrepende de nada o que fez durante sua passagem pelo reality show. "Descobri uma Bia determinada, competitiva e capaz de me superar. Os momentos que passei lá, tanto os bons quanto os ruins, foram um presente pra mim e uma forma de me conectar comigo mesma", afirmou.