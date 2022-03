Reinaldo Gottino faz foto no hospital e atualiza estado de saúde: ''Pressão bateu 19''

Apresentador Reinaldo Gottino compartilhou em sua rede social uma foto no hospital para explicar o que aconteceu e como está

O apresentador Reinaldo Gottino (44) atualizou seu estado de saúde para os fãs na rede social.

Nesta quarta-feira, 23, horas após passar mal antes de entrar no ar com o Balanço Geral, o jornalista publicou uma foto no hospital para contar como está.

"Oi amigos, amigas, todos que me seguem! Tá dando tudo certo! Foi um susto grande! Pressão bateu 19, dor no peito, mal estar e mil coisas passando na cabeça!", explicou o que aconteceu.

"Mas sou cercado de pessoas incríveis, que me ajudaram, me acudiram e me socorreram! Tô medicado, realizando todos os exames e sendo muito bem cuidado. Obrigado pelas mensagens de carinho! Obrigado Deus por essa oportunidade!", agradeceu ele.

Nesta quarta-feira, 23, Reinaldo Gottino nao se sentiu bem nos bastidores da Record TV. Com dores fortes no peito, ele foi levado às pressas ao hospital.

