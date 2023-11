Regina Volpato assina contrato com o SBT: ‘Muito feliz em voltar’

Apenas três meses após sair da Gazeta, Regina Volpato assina com o SBT para comandar novo programa

A apresentadora Regina Volpato está de volta à TV! Depois de três meses fora do ar - desde que encerrou o contrato com a TV Gazeta -, ela acaba de assinar com o SBT para comandar um novo programa na emissora.

A novidade foi anunciada no final da manhã desta quarta-feira, 1º, por meio de um comunicado oficial da assessoria de imprensa do SBT. Os detalhes da nova atração ainda não foram revelados, mas a artista está radiante com o novo passo em sua carreira.

“Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio!”, disse ela.

Vale lembrar que a apresentadora já trabalhou no SBT entre os anos de 2004 e 2008, quando comandou o programa Casos de Família, os bastidores do reality show Protagonistas de Novelas e também fez a transmissão do Grammy Latino em 2005.

A saída de Regina Volpato da Gazeta

A apresentadora Regina Volpato deixou a TV Gazeta no final do mês de julho de 2023. Na época, ela comandava o programa Mulheres nas tardes da emissora, mas não entrou em acordo com a emissora para renovar o contrato e optou por deixar a atração.

Após o final da atração na TV, ela compartilhou um vídeo de despedida nas redes sociais e emocionou seus fãs com um agradecimento. Na gravação, ela agradeceu pelo carinho do público e dos colegas, disse que adorou ter feito parte da história do programa Mulheres e disse que contará as novidades de sua carreira nas redes sociais assim que as tiver. “Preciso dizer que eu amei apresentar o Mulheres. Foram cinco anos e meio muito, mas muito marcantes para mim. Uma amiga me disse que me via assim tão à vontade que parecia que eu estava na minha casa recebendo visitas. Eu achei tão boa a comparação porque era assim mesmo. Aprendi, me emocionei, dei muita risada, comi comidas gostosas, aliás isso também me motivou a criar o 'Mais Um Pedaço', só comida gostosa. Agradeço a todos que recebi, todas as visitas”, disse ela.

E completou: “Agradeço a confiança, o apoio de todos os dias, dos colegas no estúdio, no switcher, na produção, enfim, foi um trabalho coletivo e assim que me enche de orgulho e satisfação, mas nada disso valeria se você, que me fez companhia nas tardes e foram tantas, não tivesse me aprovado. Quando eu digo que a sua companhia é a minha maior motivação eu estou sendo tão sincera, mas tão sincera... O maior objetivo é agradar quem acompanha o meu trabalho: Você! Muito, muito obrigada! Valeu! Valeu cada segundo junto com você. Eu encerro a minha contribuição ao Mulheres aqui. Peço perdão pelas falhas, que sim, eu sei que elas também ocorreram, mas modéstia à parte, eu creio que o saldo é positivo! Por aqui, nada se altera e assim que eu tiver novidades, aviso! Afinal, sempre juntas!”.

Na legenda, ela escreveu: "Foram 20 horas semanais ao vivo durante 5 anos e meio, mais de 1200 programas e muitos “Mais Um Pedaço”. Obrigada pelo seu carinho e recepção comigo desde o início. Por aqui, nada se altera! Sempre juntas".