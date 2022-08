Regiane Alves recorda encontro de Belinha e Neco na novela 'Cabocla': "O começo da história"

Em clima de TBT, a atriz Regiane Alves mostrou a cena do primeiro encontro entre os personagens da novela da Globo

Regiane Alves (43) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para relembrar sua personagem na novela Cabocla, que foi ao ar em 2004, na TV Globo. No folhetim, ela interpretava Belinha e viveu um romance com Neco, vivido por Danton Mello (47).

Aproveitando o dia de tbt, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando quando Belinha e Neco se conheceram, durante uma viagem de trem, e falou sobre a felicidade que sentia por dar vida a uma personagem cheia de doçura e paixão.

"#tbt pra relembrar essa cena de Cabocla. O começo da história de Neco e Belinha. Belinha era uma personagem cheia de doçura e paixão. Amo tanto esse trabalho!", afirmou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores de Regiane amaram a lembrança. "A melhor novela", disse uma fã. "Esse casal era top", escreveu outra. "Aiii gente, esse casal é muito fofinho. Essa novela foi muito boa", comentou uma seguidora. "Amo Belinha e Neco", falou mais uma.

Confira o tbt de Regiane Alves da novela 'Cabocla':

Regiane Alves exibe o corpo

Recentemente, Regiane Alves deu um show de beleza e estilo em sua rede social! A atriz postou fotos usando um look laranja bem moderno e chamou a atenção com sua silhueta impecável. Nos cliques ela aparece usando um cropped, deixando à mostra sua barriga sequinha ao fazer poses poderosas. "Hoje tô só assim, vendo a vida passar...", escreveu a famosa na legenda.

