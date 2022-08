RedeTV! deverá tirar o programa 'Bom Dia Você' do ar

Programa Bom Dia Você será descontinuado da grade de programação da RedeTV!

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 18h20

O programa Bom Dia Você não vai mais fazer parte da grade de programação da RedeTV!. A atração deverá ser descontinuada nos próximos dias.

A estreia do programa aconteceu no início de maio deste ano e era comandado por Alinne Prado e Eri Johnson. Porém, Johnson deixou a atração há poucas semanas para seguir novos caminhos na profissão. Agora, a emissora decidiu encerrar o programa. Por enquanto, a RedeTV! Não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site Notícias da TV, o fim do Bom Dia Você pode ter aconteceu por causa da falta de audiência. A publicação informou que a audiência do programa não ultrapassava a marca de 0,5 ponto no Ibope de São Paulo. Inclusive, a notícia do fim da atração causou comoção nos bastidores da emissora.

Mais notícias sobre a RedeTV!: contratação de Ronnie Von

Há poucos dias, a RedeTV! anunciou que contratou o apresentador Ronnie Von para integrar o seu elenco. Ele deverá comandar um programa de variedades, mas ainda não teve os detalhes revelados.

Vale lembrar que Ronnie Von apresentou por 15 anos o programa Todo Seu na TV Gazeta.