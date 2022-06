Recuperado da Covid-19, Marcos Mion posta vídeo engraçado ao lado de IZA

Marcos Mion gravou um vídeo para suas redes sociais ao lado da cantora IZA depois de ter se recuperado da Covis-19

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 19h52

Nesta terça-feira, 6, Marcos Mion (41) compartilhou um vídeo em seu Instagram um vídeo ao lado da cantora IZA(31).

A artista que foi aos estúdios da Rede Globo gravar o Caldeirão, fez uma dublagem com o apresentador que substituiu Luciano Huck.

Nos comentários, IZA comentou o momento divertido com Mion. "As coisas que você me bota pra fazer. EU AMO".

Os fãs do apresentador também se divertiram com o vídeo. "Amoo", escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: "Top".

Este dia 6 marcou a volta de Marcos Mion às gravações do Caldeirão. O apresentador havia contraído Covid-19 e revelou como foi sua luta contra o vírus.

