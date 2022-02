Record TV aposta em seriado jovem com temática bíblica

Record TV apostará em breve em novo seriado jovem com referências bíblicas

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h06

Apesar do fim da tradicional novelinha Malhação na grade da Globo, a Record TV decidiu investir na dramaturgia com foco no público jovem.

Em breve, a emissora irá estrear Todas as Garotas em Mim, protagonizada pela atriz Mharesa Fernanda (19), que viverá a Mirela, uma popular digital influencer que tem tudo que uma garota poderia almejar, como fama e um namorado incrível. Porém, a adolescente vive cheia de dilemas.

Para ajudar, a sua avó Isis (Adriana Garambone) apresentará personagens femininas bíblicas para ela, gerando identificação e transformações na vida da neta.

Conheça o elenco!

Com 38 capítulos, a série teen que ainda não tem data de estreia na programação do canal contará com nomes como os de Angelo Paes Leme, Rhaisa Batista, Juan Alba, Juliana Knust e Manuela do Monte no elenco.