Recém-contratada da TV Globo, Lívia Andrade exibe bastidores de seu primeiro dia: ''Cheguei!''

Lívia Andrade publicou um vídeo com momentos dos bastidores de seu primeiro dia de gravação na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 17h02

Nesta quinta-feira, 25, Lívia Andrade (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de seu primeiro dia de gravação na TV Globo. A mais nova contratada do Domingão com Huck publicou um vídeo no qual ela aparece chegando aos Estúdios Globo, muito contente com essa nova etapa de sua carreira.

No clipe, ela aparece andando nos carrinhos de golfe que percorrem o local e fala da emoção de estar na emissora, quando é questionada por um amigo: "Primeira vez que está andando nesse carrinho ou já andou?" e ela responde: "Já andei". O amigo insiste perguntando: "Mas dessa vez é diferente" e ela completa: "Dessa vez é bem diferente".

Em seguida, ela aparece andando nos corredores da emissora chegando em seu camarim: "Com o pé direito!". Por fim, ela ainda encontra Luciano Huck (50), apresentador do programa do qual ela fará parte, que lhe deseja boas-vindas super especiais.

Lívia ainda chamou atenção com o look que escolheu para a ocasião, apostando em uma calça roxa, com estampa de onça e uma camisa jeans bem larguinha, além de usar um óculos de sol branco, super estiloso.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Cheguei!". Mais tarde, ela ainda comentou na própria publicação: "Desculpa mas esse eu vou curtir e comentar em mim mesma! MANHÊ TÔ NA GLO BO!".

Em seus stories, ela ainda mostrou mais alguns detalhes como o roupão feito exclusivamente para ela e personalizado com o seu nome e também da plaquinha que fica bem na porta de seu camarim.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Merece o mundo!", disse um. "Sucesso! Você merece!", escreveu outro. "Brilha meu amor!", falou ainda um terceiro.

Confira o vídeo de Lívia Andrade exibindo os bastidores de seu primeiro dia de gravação na TV Globo:

Recém contratada da TV Globo, Lívia Andrade exibe bastidores

de seu primeiro dia. Crédito: Reprodução/Instagram

