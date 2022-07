Reality-show “Se sobreviver, Case” do canal Multishow chega a sua terceira temporada

O reality-show de sobrevivência conta com a participação de cinco casais de influenciadores digitais

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 20h32

Na próxima segunda-feira, 4, o canal Multishow começa a exibir a terceira temporada do reality-show “Se sobreviver, Case”.

Nesta nova temporada do programa, cinco casais de influenciadores digitais irão participar de provas na Serra da Capivara no Piauí.

Mário Jr e Bárbara Santiago, Vitoria Schwarzelühr e José Alemão, Tabatha Paixão e Igor Xavier, Luana Kazaki e Arthur O Urso e Edson Damazzo e Uill, formam o elenco de casais desta temporada.

Logo no início do programa, que também será exibido no streaming Globoplay, os casais receberão uma caixa com itens como caixa de fósforo, gravetos, mapa e panela, que serão usados pelos participantes ao longo dos dias na mata.

Ao final da atração e após os desafios enfrentados, os cinco casais devem responder se estão prontos para se casarem ou não.

Confira aqui fotos dos cinco casais da terceira temporada de “Se Sobreviver, Case”

Créditos: Erika de Faria / Divulgação Multishow