Reality show da Família Gil ganha data de estreia: ''Está emocionante''

Em Casa com Os Gil: A série da Prime Video vai mostrar o dia a dia da família de Gilberto Gil

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 13h04

Os fãs da Família Gil já podem se preparar, porque a partir do dia 24 de junho eles poderão acompanhar o dia a dia de uma das famílias mais queridas do Brasil na Amazon Prime Video.

A série Em Casa com os Gil mostra a rotina de Gilberto Gil (79) com os filhos, netos e bisnetos na casa deles no interior do Rio de Janeiro, onde eles se preparam para a turnê na Europa. O local é cenário para o retiro criativo da família, exibindo desde as primeiras ideias até a escolha do repertório dos shows, que irão rodar alguns países europeus ainda esse ano.

Preta Gil (47) usou as redes sociais para falar mais sobre a produção. "Dia 24 de junho chegamos no @primevideobr mostrando toda diversão que temos quando estamos juntos. A série está emocionante, mostra a nossa família na sua essência. Que é a arte, a cultura, afeto e amor. Está imperdível!!!", disse ela.

Dividido em cinco episódios, o reality intimista trará diversas conversas, debates, almoços e momentos de afeto com os filhos e netos. "A formação familiar diversa dos Gil, o racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade são alguns dos temas abordados na série Original Amazon", revelou Flora Gil.

