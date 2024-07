Rayssa Leal celebra a parceria com seu técnico: ‘Irmão que a vida me deu’

Em reportagem especial do Jornal Nacional antes dos Jogos Olímpicos, a skatista Rayssa Leal reflete sobre suas origens e o sucesso no esporte

A skatista Rayssa Leal foi entrevistada pela equipe do Jornal Nacional, da Globo, para a série de reportagens com os principais personagens por trás das histórias de sucesso de cinco grandes atletas brasileiros que estarão nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. O telejornal exibirá conversas com Rayssa Leal, Rebeca Andrade, Thaísa, Isaquias Queiroz e Alison dos Santos. Em sua entrevista a skatista homenageou Felipe Gustavo, que foi quem a ensinou a andar de skate e se tornou seu técnico.

“Quando eu andava na Praça Mané Garrincha os meninos vinham, me abraçavam, me jogavam pro alto. Até hoje é assim. O Felipe é muito calmo, muito posturado. Ele me ajuda muito na estratégia geral do campeonato. Nas minhas primeiras tentativas de manobra, quando estou com muito medo vou nele, a gente aposta alguma coisa e funciona. Felipe é um irmão que a vida me deu”, disse ela.

Então, ela refletiu que está realizando os seus sonhos de infância com o sucesso no mundo do esporte. "Hoje em dia, meu sonho de criancinha, de viajar o mundo com a minha família, está se realizando. Meus pais não tinham como comprar outro tênis pra mim, rasgavam as meias, rasgava o meu pé. Hoje tenho um tênis que eu mesma criei, do jeito que eu sempre quis e sonhei", contou ela, que ainda celebrou a presença feminina no mundo do skate. “Só de ter uma skatista feminina andando, uma menina tentando, só de subir no skate, é importante pra gente”, declarou.

Vale lembrar que Rayssa Leal fez sucesso aos 7 anos de idade ao andar de skate com uma fantasia de fada e fazer uma manobra difícil, a heelflip, que viralizou na internet. Em 2021, Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela conquistou a medalha de prata.

A série de reportagens do Jornal Nacional vai ao ar a partir de segunda-feira, 15, às vésperas das Olimpíadas de Paris.