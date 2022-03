Ravi em 'Um Lugar Ao Sol', ator Juan Paiva se despede da novela: ''Me sinto realizado''

Ator Juan Paiva, destaque em 'Um Lugar Ao Sol', postou registros de bastidores do acidente e agradeceu pelo personagem na trama de Lícia Manzo

O ator Juan Paiva (24), que foi revelação na novela Um Lugar Ao Sol, ganhou o coração do público!

Com a trama de Lícia Manzo chegando ao fim nesta sexta-feira, 25, o artista fez questão de agradecer pelo personagem Ravi, que mudou sua carreira em seu perfil no Instagram.

Ele compartilhou vídeos do set de filmagens do capotamento do carro onde estavam Ravi e Renato/Christian, interpretado por Cauã Reymond (41) e falou da importância do papel e da experiência.

"Tá tudo bem por aí? Amanhã é dia de me despedir de Ravi. Fui muito feliz nesse trabalho. Me dediquei e aprendi a cada dia que fui vivendo esse cara. Obrigado pelo presente @licia_manzo , Maurício Farias, atores e equipe", começou escrevendo.

"Foi um desafio e tanto. Deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que abraçou o Ravi, que dedicou um pouco do seu tempo pra assistir esse trabalho que foi muito importante pra mim. Me sinto realizado, graças a Deus. Será que o fim da história desses irmãos de alma, irmãos de fé, de caminhada, termina nesse acidente? Amanhã tem o último capítulo. NÃO PERCA!", disse ainda Juan Paiva, deixando no ar qual será o futuro dos personagens.

Ao mostrar mais registros de como foram as gravações do acidente, exibido no penúltimo capítulo da trama, na noite de quinta-feira, 24, ele brincou: "Bastidores. Valeu a viagem".

Juan Paiva celebra participação no 'The Masked Singer BR'

Recentemente, Juan Paiva foi desmascarado no The Masked Singer Brasil! Fantasiado de Robô, o ator falou sobre a experiência de participar do programa comandado por Ivete Sangalo (49). "O convite foi uma surpresa para mim, eu tinha acabado de gravar a novela e estava de férias. Eu queria experimentar algo novo e diferente de tudo que já fiz. Adorei ter participado, foi uma experiência única que me fez lembrar do teatro e do contato com o palco e com o público. E foi um programa que me deu a oportunidade de cantar, situação que eu ainda não tinha me aventurado", disse ele.

Confira as publicações de Juan Paiva sobre 'Um Lugar Ao Sol':

