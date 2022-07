Rafael Vitti exibe transformação radical nos bastidores de 'Além da Ilusão'

Rafael Vitti exibiu uma transformação radical que teve que fazer para gravar algumas cenas de Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 16h50

Nesta segunda-feira, 4, Rafael Vitti (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores de Além da Ilusão.

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece, completamente diferente com uma careca falsa para gravar algumas cenas de Além da Ilusão.

Em um dos registros, ele ainda exibe uma etapa da transformação, onde aparecem colocando um plástico com sua cabeça.

Na legenda, ele brincou com o momento: "Ser belo, um dom natural".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "É um novo disfarce do Davi?", questionou um. "A cara do Seu Boneco", brincou outro. "Ansioso para ver o que vai acontecer…", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Rafael Vitti completamente diferente nos bastidores de Além da Ilusão: