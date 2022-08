Rafael Portugal volta à Globo para comandar novo quadro

Rafael Portugal comemora novo trabalho na Globo após o sucesso no Big Brother Brasil: 'Estou feliz! Estou achando tudo uma 'loucura, loucura''

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 09h36

O humorista Rafael Portugal (37) está de volta à Globo. Depois de se afastar da emissora após o sucesso do quadro CAT BBB no Big Brother Brasil, ele vai participar do novo quadro do Domingão com Huck, chamado Batalha do Lip Sync.

O artista atuará como um co-host ao lado de Luciano Huck (50) para comandar o quadro e promete divertir o público com comentários divertidos e brincadeiras ao longo da atração.

"Vou comentar sobre cada batalha e também terei meu espacinho ali próximo ao palco, de onde canto algumas músicas e apresento os participantes. Comigo nessa aventura está o Pedrinho do Cavaco, que é musicista e cantor, muito talentoso e querido. Estou feliz! Estou achando tudo uma “loucura, loucura”. É tão legal estar num domingo fazendo essa parceria com o Luciano, diferente de tudo o que eu já fiz até agora. Estou torcendo para que ele curta e a galera de casa e das redes gostem também", disse ele.

No quadro, duas celebriades fazem um duelo de lip sync, com dublagem musical, figurino e coreografia. E a plateia decide quem é o campeão.

Vale lembrar que Rafael Portugal não participou do quadro CAT BBB na edição de 2022 e foi substituído por Dani Calabresa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!