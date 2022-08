Rafa Kalimann tenta despistar sobre tempo de namoro com José Loreto

Rafa Kalimann é surpreendida ao ser questionada sobre o tempo de namoro com José Loreto no programa Encontro: 'É um tempo bom'

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 10h39

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann (29) contou mais sobre o seu namoro com o ator José Loreto (38) durante participação no programa Encontro, da Globo, na manhã desta quinta-feira, 11. Ela apareceu na atração para falar sobre a série Rensga Hits, do Globoplay, mas foi surpreendida ao ser questionada sobre o seu novo amor.

Os dois assumiram o romance no último domingo, 7, e são o assunto do momento. Tanto que Patricia Poeta quis saber mais detalhes sobre o relacionamento e Rafa contou que está contente com o namoro. “Não tem como esconder nada! [risos] Estou feliz, meu coração está feliz, alegre. Sou uma eterna apaixonada. E esse momento está assim, está leve, está gostoso”, disse ela.

Então, Poeta perguntou há quanto tempo eles estão juntos e Kalimann despistou. “É tempo bom. O tempo suficiente para a gente se conhecer bem. Eu amo que falaram: 'Rafa vamos ao encontro falar de Rensga Hits...”, declarou ela, fazendo a apresentadora mudar o rumo da conversa.

Eles são alvos de rumores sobre um novo casal há algumas semanas, desde que foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Agora, os dois assumiram a relação quando marcaram presença no show de Caetano Veloso.

Atualmente, José Loreto pode ser visto como o personagem Tadeu no remake da novela Pantanal. Enquanto isso, Rafa Kalimann está no elenco da série Rensga Hits, do Globoplay, que marca a sua estreia como atriz.

