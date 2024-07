Rafa Kalimann relembra diploma em atuação após críticas em novela

Após ter a oportunidade de atuar em uma novela, Rafa Kalimann reforçou ao público que tem formação na área, ainda que seja criticada pela performance

Após dividir opiniões sobre a atuação na novela Família É Tudo, da TV Globo, Rafa Kalimann se abriu sobre o preparo que teve antes de estrear como atriz na programação da emissora. Em entrevista ao Encontro, nesta quinta-feira (11), a influenciadora reforçou que possui um diploma em atuação e que tem conhecimento de longa data da área.

"Eu sou atriz e acho muito importante falar sobre isso, porque tem essa dificuldade das pessoas entenderem isso. Faço teatro desde os 11 anos e, claro, a internet, o 'Big Brother' abriram muitas portas para mim", reconheceu a artista.

Rafa revelou que após sua saída do BBB 20, como uma das finalistas, ela passou a estudar e se preparar para ingressar na carreira de atriz, ao que ela planeja dar continuidade ao fim da novela: "Tem quatro anos que eu comecei esse estudo, me preparei e sou formada. Eu sou uma atriz. As pessoas têm essa dificuldade de entender ou de não verem isso. Os espaços que eu conquisto é mérito meu, o que ninguém pode tirar de mim", apontou a artista.

Rafa lamenta rumores de climão nos bastidores

Além das críticas sobre a atuação, Rafa também se emocionou ao falar dos rumores de que estaria em situação de mal-estar com os colegas de trabalho, o que ela negou: "Eu fui tão bem recebida por essa galera. E tentaram criar tanta mentira em relação a isso desde que a novela começou. E eles me abraçaram, eles me defenderam, eles foram para a internet falar a verdade".

Por fim, a influenciadora recebeu uma mensagem especial de Juliana Paiva e Daphne Bozaski, que atuam com ela na produção: "Todos odeiam a Jéssica, mas a gente ama a Rafa. É muito bom estar com você, você é muito querida. É muito bonito ver seu crescimento a cada cena. E essa novela ainda tem muita coisa para acontecer".