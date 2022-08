Rafa Kalimann fala sobre a sua primeira personagem nas telinhas

Em Rensga Hits, Rafa Kalimann compartilha fotos com elenco e celebra a sua primeira personagem na televisão

Nesta quinta-feira, 11, Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para falar sobre a sua estreia como atriz na televisão. Com fotos da festa de lançamento de Rensga Hits, a influenciadora celebrou a conquista.

Nas imagens, a ex-BBB surgiu ao lado de algumas pessoas do elenco como Deborah Secco, Alice Wegmann, Fabiana Karla, Tia Má, Lorena Comparato e outros.

"Ontem foi a festa de lançamento da série que já traz “hit” no nome. E está sendo! Rensga Hits é uma série daquelas que você não quer desgrudar os olhos. E esse elenco aí, além de todo o time que trabalhou de forma impecável, são os responsáveis por esse sucesso", disse ela.

Por fim, Rafa agradeceu pela oportunidade de atuar pela primeira vez. "Obrigada pela oportunidade de dar vida a minha primeira personagem e por me acolherem com tanto afeto. @globoplay amo fazer parte dessa família. Agora, será que eu ouvi 2° temporada?", concluiu.

