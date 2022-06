Rafa Kalimann esbanja elegância e glamour ao aparecer nas gravações do Domingão com vestido preto

A ex-BBB Rafa Kalimann será jurada da semifinal da Dança dos Famosos no Domingão com Huck

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 21h29

Nesta quarta-feira, 22, Rafa Kalimann compartilhou em seu Instagram que compareceu às gravações do “Domingão com Huck” com muito estilo e glamour.

Para ser jurada na semifinal do Dança dos Famosos, a ex-BBB usava um belíssimo vestido preto com fenda lateral que deixava a perna à mostra.

Em seus stories a participante do BBB 20 falou sobre seu visual. “Hoje estou gótica”, comentou Rafa nos estúdios da Rede Globo.

A influenciadora apareceu com Luciano Huck e José Loretto nas gravações do programa. Quem também posou com Rafa foi a competidora do Dança dos Famosos, Ana Furtado.

Nas diversas fotos que compartilhou nos stories, em uma delas a apresentadora apareceu de chinelo com seu look gótico. Porém, a amiga de Manu Gavassi fez mistério: “No domingo vocês vão entender”.

Nesta última terça-feira, 21, Rafa deu as boas-vindas para uma nova integrante na sua família. Sua quinta cachorrinha que ainda não foi nomeada!

