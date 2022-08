Rafa Kalimann celebra estreia de 'Rensga Hits': "Que prazer estar nesse projeto"

A ex-BBB Rafa Kalimann estreou como atriz interpretando Paloma na série 'Rensga Hits', do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 18h50

Nesta quinta-feira, 4, Rafa Kalimann(29) usou as redes sociais para comemorar a estreia de Rensga Hits, do Globoplay, em que interpreta a personagem Paloma, uma influenciadora digital e apresentadora.

A vice-campeã do BBB 20 compartilhou um trecho da série em seu perfil no Instagram e confessou que está se sentindo muito feliz por fazer parte desse projeto, que conta com grandes artistas no elenco como Alice Wegmann (26), Deborah Secco (42) e Fabiana Karla (46).

"Nasceeeu #RensgaHits!!! Que prazer estar nesse projeto dando vida a Paloma ao lado de um time tão incrível! Minha primeira personagem e eu to cheia de gratidão", disse a influenciadora digital no começo da legenda.

Em seguida, Kalimann ainda convidou os fãs para acompanharem os primeiros episódios que já estão disponíveis na plataforma. "Vou fazer alguns outros posts falando do que foi essa experiência pra mim porque vocês acompanham isso constantemente, mas hoje eu só quero continuar assistindo cada trecho mais outras mil vezes. A série é uma delícia e já está disponível pra vocês assistirem no @globoplay! REEEEENSGA!", escreveu a influenciadora digital na legenda.

A série conta com oito episódios e os quatro primeiros já estão na plataforma Globoplay. Dois novos episódios serão disponibilizados nos dias 11 e 18 de agosto, respectivamente.

Confira a publicação de Rafa Kalimann sobre a série Rensga Hits:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!