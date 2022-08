Rafa Kalimann celebra estreia como atriz em série do Globoplay: "Vou chorar"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann fez sua estreia como atriz na série Rensga Hits!, uma produção do Globoplay

Redação Publicado em 04/08/2022, às 11h34

Rafa Kalimann (29) fez sua estreia como atriz na série Rensga Hits!, uma produção do Globoplay, lançada na madrugada desta quinta-feira, 4.

Na produção audiovisual do streaming, a apresentadora e agora atriz, Rafa Kalimann interpreta Paloma, uma influenciadora digital integrada ao meio sertanejo.

Em seu perfil no Twitter, Rafa Kalimann se mostrou animada com a estreia da série: "PALOMA TÁ NO AAAAAR MEU DEUS EU VOU CHORAR", escreveu Rafa.

Na sequência, Rafa Kalimann revelou que ainda não assistiu toda a série Rensga Hits!, mas, que está animada para comentar a trama com seus fãs: "Eu ainda nem consegui parar pra ver tudo da série, já estou no aero voltando pro rio pra assistirmos juntos hoje e eu parar pra ler vocês!", disse.

Rafa Kalimann celebra estreia como atriz:

Eu ainda nem consegui parar pra ver tudo da série, já estou no aero voltando pro rio pra assistirmos juntos hoje e eu parar pra ler vocês ♥️🥹 — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) August 4, 2022

Eu ainda nem consegui parar pra ver tudo da série, já estou no aero voltando pro rio pra assistirmos juntos hoje e eu parar pra ler vocês ♥️🥹 — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) August 4, 2022

Alice Wegmann e Rafa Kalimann surgem coladinhas em fotos arrasadoras:

No último domingo, 31, Alice Wegmann (26) e Rafa Kalimann (29) decidiram celebrar a amizade que começou nas gravações de Rensga Hits! publicando algumas fotos arrasadoras. Alice, que interpreta Raíssa na trama, compartilhou uma sequência de registros onde ela aparece coladinha com a amiga, enquanto elas faziam caras e bocas para a câmera e se abraçavam carinhosamente, esbanjando toda sua beleza.

Na legenda, Alice mostrou sua ansiedade com a estreia da série original do Globoplay: ''A passarinha Raíssa Medeiros e influneja Paloma passando na sua timeline pra avisar que faltam 3 dias pra estreia de Rensga Hits!"

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!