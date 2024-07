Rafa Kalimann cai no choro ao lamentar rumores de 'climão' em novela

No ar em 'Família É Tudo', a atriz Rafa Kalimann desabafou sobre boatos após receber um recado ao vivo de duas colegas de elenco

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann participou do 'Encontro' desta quinta-feira, 11, e abriu o coração ao falar sobre seu trabalho na novela 'Família É Tudo', da Globo. Intérprete da vilã Jéssica no folhetim, a artista ainda foi surpreendida por duas colegas de elenco.

Durante o bate-papo com a apresentadora Tati Machado, Rafa Kalimann recebeu um recado bastante especial das atrizes Juliana Paiva e Daphne Bozaski. Em um vídeo enviado diretamente à produção da atração, as duas exaltaram a atuação e cumplicidade da atriz.

"Todos odeiam a Jéssica, mas a gente ama a Rafa. É muito bom estar com você, você é muito querida. É muito bonito ver seu crescimento a cada cena. E essa novela ainda tem muita coisa para acontecer", declarou Daphne, emocionando a colega de profissão.

Após a mensagem, Rafa agradeceu o apoio e carinho das atrizes. Bastante emocionada, a intérprete de Jéssica ainda mencionou os rumores de que o elenco de 'Família É Tudo' não a aprovavam e lamentou que a falsa notícia ainda seja espalhada pela internet.

"Eu fui tão bem recebida por essa galera. E tentaram criar tanta mentira em relação a isso desde que a novela começou. E eles me abraçaram, eles me defenderam, eles foram para a internet falar a verdade. A gente se dá tão bem nos bastidores. Ninguém tem problema com ninguém. E eu vejo na internet as pessoas tentando criar isso. E me machucou tanto quando eu vi. E tentam rivalizar, colocar um contra os outros", desabafou a atriz, desmentindo a existênca de qualquer 'climão' nos bastidores.

Rafa Kalimann comenta boatos de climão nos bastidores de #FamíliaÉTudo: "Tentam criar tanta mentira em relação a isso, desde que a novela começou. E eles me abraçaram, me defenderam, foram para a internet..." #Encontropic.twitter.com/I1Hb05hBzx — gshow (@gshow) July 11, 2024

Rafa Kalimann celebra sucesso de sua personagem

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann dividiu com os seguidores uma ótima notícia a respeito de sua personagem na novela 'Família É Tudo', da Globo. Em suas redes sociais, a intérprete de Jéssica revelou que tem recebido feedbacks positivos sobre o desenvolvimento da vilã.

De acordo com Rafa, a personagem tem gerado revolta nos telespectadores. "O que eu estou recebendo de mensagem da galera falando 'a minha vó está com raiva de você, a minha mãe está com raiva de você'", se divertiu a atriz. "Gente, elas estão com raiva de mim, o que vou fazer para conquistar o coração delas de novo?", acrescentou ela.

"A Jéssica também me passa raiva. De vez em quando tem uma galera que me para na rua e fala que tá com raiva. Isso quer dizer que…", declarou a artista, vibrando com o sucesso da personagem na ficção.